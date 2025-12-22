جامعة الملك فيصل تستضيف إطلاق المحطة الأولى من مبادرة «ضوء» التابعة للمنتدى السعودي للإعلام 2026

استضافت جامعة الملك فيصل، وبالشراكة مع هيئة تطوير الأحساء، إطلاق المحطة الأولى من مبادرة "ضوء المنتدى السعودي للإعلام" التابعة للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته القادمة، بحضور رئيس المنتدى السعودي للإعلام الأستاذ محمد الحارثي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة تطوير الأحساء المهندس عمر الملحم، وعدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها وطلبتها، ونخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي والثقافي، وذلك يوم الأحد 1 رجب 1447هـ الموافق 21 ديسمبر 2025م، في قصر إبراهيم الأثري بمحافظة الأحساء.
من جانبه، أكد سعادة المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالرحمن عبدالله الغنام أن استضافة الجامعة لهذه المبادرة في نسختها الأولى جاءت بدعم سعادة رئيس جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زناده، تأكيدًا للدور المتنامي الذي تضطلع به الجامعات اليوم بوصفها منصات فاعلة للحوار المعرفي، وصناعة الوعي، وبناء الشراكات الوطنية مع القطاعات الثقافية والإعلامية.
وأوضح أن إشراك طلبة الجامعة ومنسوبيها في المبادرات الإعلامية النوعية، وتعزيز حضورهم في النقاشات المهنية والفكرية، يُعد جزءًا من مسؤولية الجامعة في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة، واعية بالسياق الثقافي والمجتمعي، وقادرة على التفاعل مع القضايا الإعلامية باحترافية ومسؤولية.
وشهدت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "الأحساء واليونسكو: كيف يوثّق الإعلام ذاكرة المكان وأصالته" مشاركة كل من رئيس مجلس إدارة جمعية محتوى للإعلام الرقمي الأستاذ عادل الذكرالله، والمصور الفوتوغرافي الأستاذ عبدالله الشيخ، فيما أدارت الجلسة مستشارة سعادة رئيس الجامعة الأستاذة بينة الملحم، حيث تناول النقاش دور الإعلام في توثيق الذاكرة الثقافية للمواقع التاريخية، وأهمية السرد الإعلامي في حفظ الهوية، إلى جانب إبراز دور المؤسسات الأكاديمية والتنموية في بناء وعي إعلامي يعكس أصالة المكان ويواكب التحولات الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.