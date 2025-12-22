جامعة الملك فيصل تستضيف إطلاق المحطة الأولى من مبادرة «ضوء» التابعة للمنتدى السعودي للإعلام 2026

وشهدت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "الأحساء واليونسكو: كيف يوثّق الإعلام ذاكرة المكان وأصالته" مشاركة كل من رئيس مجلس إدارة جمعية محتوى للإعلام الرقمي الأستاذ عادل الذكرالله، والمصور الفوتوغرافي الأستاذ عبدالله الشيخ، فيما أدارت الجلسة مستشارة سعادة رئيس الجامعة الأستاذة بينة الملحم، حيث تناول النقاش دور الإعلام في توثيق الذاكرة الثقافية للمواقع التاريخية، وأهمية السرد الإعلامي في حفظ الهوية، إلى جانب إبراز دور المؤسسات الأكاديمية والتنموية في بناء وعي إعلامي يعكس أصالة المكان ويواكب التحولات الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.