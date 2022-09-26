سفارة المملكة في سلطنة عمان تحتفل باليوم الوطني الـ92

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي مساء أمس، حفلًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، بحضور السيد حارب بن ثويني آل سعيد وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الدولة والشورى والمسؤولين العسكريين في السلطنة والمشايخ ورجال الأعمال، يتقدمهم رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال السعودي العماني الشيخ علي الكلباني ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى السلطنة.
واشتمل الحفل الذي حضره أكثر من 1200 شخص على العرضة السعودية وفنون السامري ومشاركة الشعراء وفرقة عمانية.
وكانت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية في السلطنة، قد أقامت -بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان- احتفالين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر؛ أحدهما في منفذ الربع الخالي، والآخر في الموج.. وقد شَهِدا حضورًا لافتًا من كافة أفراد الشعب العماني بمشاركة السفير عبدالله العنزي.