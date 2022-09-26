سفارة المملكة في سلطنة عمان تحتفل باليوم الوطني الـ92

وكانت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية في السلطنة، قد أقامت -بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان- احتفالين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر؛ أحدهما في منفذ الربع الخالي، والآخر في الموج.. وقد شَهِدا حضورًا لافتًا من كافة أفراد الشعب العماني بمشاركة السفير عبدالله العنزي.