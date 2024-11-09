مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينظم مؤتمر الجودة وسلامة المرضى بمشاركة متحدثين دوليين

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، المؤتمر الدولي للجودة وسلامة المرضى تحت شعار " مستقبل جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى "، بمشاركة "18" خبيراً من داخل وخارج المملكة سيقدمون عدة محاضرات وثلاث ورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، بواقع "14" ساعة تعليم طبي، وذلك خلال الفترة من 12-14 نوفمبر 2024 م بقاعة الأستاذ عبدالرحمن العييد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان.
وسيشهد هذا المؤتمر مشاركة خبراء من أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى متحدثين من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الضمان الصحي، والمركز السعودي لسلامة المرضى، بجانب عدد من القيادات الصحية والمختصين بالجودة وسلامة المرضى .
ومن المقرر أن يناقش عدة محاور هامة، أبرزها سلامة المرضى والتميز في خدمتهم، بجانب تسليط الضوء على الحلول الرائدة وأفضل الممارسات التي تُفضي إلى تعزيز مفهوم تحسين نظام الرعاية الصحية، وتجاوز الصعوبات التي يُواجهها القطاع في تحسين جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى.
كما سيتم استعراض الرؤية المستقبلية لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتأثيرها على سلامة المرضى، ومستقبل التدريب في الرعاية الصحية، والتميز في برامج الجراحة الروبوتية والسلامة الدوائية. وستتناول ورش العمل عدة مواضيع أبرزها، هندسة العامل البشري، والرعاية الصحية القائمة على القيمة والسلامة الدوائية .
وقد دعت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة بالمؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط
أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تعتبر التعليم الطبي جزءاً لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وقد دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير العالمية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.