مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينظم مؤتمر الجودة وسلامة المرضى بمشاركة متحدثين دوليين

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تعتبر التعليم الطبي جزءاً لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وقد دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير العالمية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.