دعم سخي وبيئة محفزة.. أمير نجران يشهد انطلاقة العام الدراسي ويتجوّل في الفصول

شارك أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، أبناءه الطلاب انطلاقة العام الدراسي، حيث تفقد عدداً من المدارس، وبرنامج دمج المكفوفين.
ونوّه الأمير بالدعم السخي من القيادة الحكيمة -أيّدها الله- لتطوير التعليم ورفع جودته، وتعزيز كفاءة المعلم والمعلمة، وإيجاد بيئة تعليمية ومعرفية محفزة للابتكار والإبداع والمبادرة، تضمن مخرجات متميزة، تسهم في بناء المجتمع والوطن.
وتجوَّلَ الأمير جلوي بن عبدالعزيز في الفصول الدراسية، يرافقه وكيل وزارة التعليم للشؤون القانونية والسياسات الوليد بن فهد السناني، ومدير عام التعليم بالمنطقة منصور بن عبدالله آل شريم، حيث سلّم سموه الطلاب الحقائب الدراسية، مشيداً بجهود إدارة التعليم في تهيئة البيئة المناسبة والمحفزة لمخرجات تعليمية مبدعة ومتطورة عمادها الطالب المتميز والمعلم الكفؤ.