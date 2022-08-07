رحلة #طيران_ناس من جدة الى القاهرة تصل وجهتها براكب إضافي.. بعدما شهدت ولادة طفل على متن الرحلة.
شهدت رحلة طيران ناس رقم XY565 المتجهة من جدة إلى القاهرة اليوم الأحد 7 اغسطس حالة ولادة على متن الرحلة. وبينما كانت الطائرة في الجو وقبل الوصول الى القاهرة داهمت آلام المخاض المسافرة الأم التي تحمل الجنسية المصرية والبالغة من العمر 26 عاماً، ليتولى طاقم الطائرة عمل الاسعافات الأولية مع طلب استدعاء طبيب كان على متن الرحلة وقد جرت الولادة بشكل طبيعي وكانت حالة الأم وطفلها بصحة جيدة ومستقرة.
وعند الوصول بمطار القاهرة الدولي باشرت فرق الاسعافات حالة الأم وطفلها حيث تم نقلهم إلى المستشفى والتي تبين ان حالتهم بصحة جيدة.