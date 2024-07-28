500 رائد أعمال يشاركون في فعاليات المعرض الإسلامي الدولي "إكسبو" بإندونيسيا

برعاية وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، ساندياغا صلاح الدين أونو، افتتح وكيل وزارة الشؤون الدينية الإندونيسي، سيف الله رحمت دسوقي، أعمال معرض العمرة والحج والسياحة الإسلامية "إكسبو 2024" بجاكرتا، الذي تقام فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2024 في قاعة الجمعية بمركز جاكرتا، وذلك بمشاركة شركات العمرة والحج من دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وتفصيلاً، أكد الوزير "أونو"، خلال مأدبة عشاء للوفود الدولية، أن إندونيسيا تتميز بمناطق جذب ثقافية ومنتجات اقتصادية إبداعية تدعم السياحة الإسلامية والعمرة والحج، موضحاً أن المعرض يُعد أحد المعارض العالمية الهامة لخدمة قطاع الحج والعمرة، بمشاركة مختلف الجهات والقطاعات الخاصة المتخصصة، حيث يستعرض البرامج والفعاليات التي تخدم المستفيدين في هذا القطاع.
ومن جهته، قال وكيل وزير الشؤون الدينية الإندونيسي سيف الله دسوقي، أن الحج عبادة تجذب اهتمام الكثيرين، مشيراً إلى أن قطاع الحج والعمرة يعد عامل جذب بحد ذاته، مما يسهم في بناء شبكات بين رواد الأعمال في هذا المجال.
وأكد جوكو أسمورو، المنظم الرئيسي للمعرض الإسلامي الدولي 2024 والرئيس التنفيذي لمجموعة علياء ويساتا، أن المعرض شهد حضور أكثر من 500 شركة بفضل دعم جمعية عمرة وحج إندونيسية، مشيراً إلى أن المعرض يهدف ليكون منتدى لجمع وتبادل الأفكار بين رواد أعمال العمرة والحج على مستوى العالم.
وعبر "أسمورو" عن شكره العميق لحكومة المملكة العربية السعودية ولجميع الشركات السعودية التي شاركت في المعرض، مشيداً بالخدمات التي تقدمها المملكة في قطاع العمرة، وخص بالشكر وزارة الحج والعمرة السعودية على جهودها الدؤوبة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، مضيفاً أن التنسيق المستمر والتعاون الوثيق مع مختلف الجهات يسهم بشكل كبير في تسهيل أداء المناسك وضمان راحة وأمان الزوار.
وأشار إلى أن هذا الحدث يقام للمرة الأولى منذ عام 2018 قبل جائحة كورونا، بناءً على طلب العارضين، مؤكداً أن التعاون مع مختلف الوزارات جعل المعرض هذا العام أكثر تميزاً.
وختم أسمورو بالتأكيد على أن هذا الحدث يعد فرصة لتبادل الثقافة والأفكار والابتكارات التي من شأنها تحسين جودة تنفيذ الحج والعمرة في المستقبل.
ومن جهته، أشاد المستشار الاقتصادي بقطاع العمرة والحج بإندونيسيا، إسلام صالح العويني، بالجهود الجبارة والخدمات الممتازة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، مشيراً إلى التطور المستمر في جميع جوانب خدمات الحج والعمرة على مر السنين.
ونوّه العويني أنه لا يمكن التحدث عن قطاع الحج والعمرة دون الإشادة بالجهود الجبارة والخدمات الممتازة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن. وأكد أن تلك الجهود تسهم بشكل كبير في تسهيل أداء الشعائر المقدسة وتوفير تجربة روحانية مريحة وآمنة للحجاج والمعتمرين.