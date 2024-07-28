500 رائد أعمال يشاركون في فعاليات المعرض الإسلامي الدولي "إكسبو" بإندونيسيا

برعاية وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، ساندياغا صلاح الدين أونو، افتتح وكيل وزارة الشؤون الدينية الإندونيسي، سيف الله رحمت دسوقي، أعمال معرض العمرة والحج والسياحة الإسلامية "إكسبو 2024" بجاكرتا، الذي تقام فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2024 في قاعة الجمعية بمركز جاكرتا، وذلك بمشاركة شركات العمرة والحج من دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.