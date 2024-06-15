طقس يوم عرفة.. فرص الأمطار قائمة بمكة المكرمة و5 مناطق أخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة تمتدّ إلى أجزاء من منطقة تبوك.