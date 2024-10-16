شاهد: استُقبل بترحاب.. وصول ولي العهد إلى مقرّ انعقاد القمة الخليجية الأوروبية

وكان ولي العهد قد غادر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل بعد زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لترؤّس وفد المملكة المُشارك في القمة الخليجية الأوروبية، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.