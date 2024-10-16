شاهد: استُقبل بترحاب.. وصول ولي العهد إلى مقرّ انعقاد القمة الخليجية الأوروبية

التقطت عدسةُ الكاميرا لحظةَ وصول سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى مقرّ انعقاد القمة الخليجية الأوروبية في العاصمة البلجيكية "بروكسل".
واستقبل رئيسُ المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بترحاب شديد؛ وليَّ العهد فور وصوله مقرّ انعقاد القمة في مبنى يوروبا.
وكان ولي العهد قد غادر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل بعد زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لترؤّس وفد المملكة المُشارك في القمة الخليجية الأوروبية، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.