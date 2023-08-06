"أمير القصيم" يوجه باستقبال المواطنين وتخصيص الوقت الكافي للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم

انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تؤكد خدمة المواطنين ومراعاة مصالحهم وفقًا للأنظمة والتعليمات، وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جميع المسؤولين من مديري الجهات الحكومية، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز بالمنطقة، بفتح أبواب مكاتبهم واستقبال المواطنين بشكل يومي.
وشدد أمير القصيم على ضرورة الاستماع إلى آراء المواطنين والتجاوب مع ملاحظاتهم بشكل كامل.
وأكد لجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، أهمية تخصيص الوقت الكافي لاستقبال المواطنين في مكاتبهم، وإنجاز جميع معاملاتهم، وأداء الأمانة وإبراء الذمة، مع مراعاة تخصيص القنوات التي تسهم في إيصال صوت المواطن، حرصًا على جودة الأداء، وإيجاد الحلول التي تسهم في تذليل التحديات التي تواجه المستفيدين من الجهات الحكومية.