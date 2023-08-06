"أمير القصيم" يوجه باستقبال المواطنين وتخصيص الوقت الكافي للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم

وأكد لجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، أهمية تخصيص الوقت الكافي لاستقبال المواطنين في مكاتبهم، وإنجاز جميع معاملاتهم، وأداء الأمانة وإبراء الذمة، مع مراعاة تخصيص القنوات التي تسهم في إيصال صوت المواطن، حرصًا على جودة الأداء، وإيجاد الحلول التي تسهم في تذليل التحديات التي تواجه المستفيدين من الجهات الحكومية.