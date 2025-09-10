أمير القصيم يرعى كرنفال بريدة للتمور.. مبيعات تتجاوز 3.2 مليارات ريال

ونوه سموه بما حققه الكرنفال من إنجازات نوعية، بينها تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر كرنفال للتمور في العالم، وإطلاق “طريق التمور الدولي” المرتبط بطريق الحرير "بوصفه أول مشروع عالمي يجمع بين النشاط الاقتصادي والثقافي والسياحي"، بما يعزز مكانة التمور السعودية في الأسواق الدولية، ويدعم الحركة التجارية العالمية، مشيدًا بإطلاق مبادرة “دبلوماسية التمور” أول برنامج دبلوماسي عالمي في مجال التمور، يُعرّف السفراء والبعثات الدبلوماسية عن قيمة التمور، ويعزّز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات والمشاريع النوعية تُبرهن على المكانة الريادية للمملكة في دعم هذا القطاع الحيوي.