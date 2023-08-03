إصابات حشرية.. "الغذاء والدواء" تحذّر من بامية زيرو المجمدة لـ"سنابل"

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق، كما يمكن الاستفسار أو الإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء بالاتصال على المركز الموحد في الهيئة (19999)