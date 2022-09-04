"التدريب التقني والمهني" تُحَدِّث تخصصاتها وأقسامها لتتوافق مع التطور التنموي بالمملكة

ضمن مشروع شامل للتحول إلى النظام الثلثي لكل التخصصات التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، عملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال فِرَق عمل ولجان تخصصية شارك فيها 2457 مختصًّا، على مراجعة وتطوير أقسام وتخصصات الكليات التقنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ حيث تم تحديث (31) تخصصًا و(15) قسمًا بالكليات التقنية للبنين والبنات؛ وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والغرف التجارية وشركاء المؤسسة من قطاع الأعمال؛ بهدف المواءمة مع المهارات في المناهج، واحتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي في المملكة.