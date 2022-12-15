افتتاح أحدث صالات عرض سينما "إمباير سينما" في العثيم مول خريص

وأكد الرئيس التنفيذي بأن التعاون والشراكة الذكية مع (إمباير سينما)، أعرق الشركات المتخصصة في تشغيل وتطوير صالات العرض السينمائي على المستويين العربي والعالمي، وتحظى بمسيرة حافة من الإنجازات وخبرة طويلة لأكثر من (100) عام يمثل علامة فارقة في تقديم العروض الترفيهية الجاذبة والمبتكرة.