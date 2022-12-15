أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن افتتاح أحدث صالات عرض سينما (إمباير سينما)، في العثيم مول خريص، كأحد أبرز الأحداث الترفيهية التي تشهدها منطقة شرق الرياض .
وتعدّ صالات (إمباير سينما بالعثيم مول خريص) الأحدث والأكبر بمنطقة شرق الرياض ذات الكثافة السكانية العالية .
وتضم (10 صالات عرض) مزودة بأحدث تقنيات العرض السينمائي، مثل تقنية الواقع الافتراضي والسينما التفاعلية, مجهزة بـــ(1000) مقعد، إضافة إلى قاعة عرض خاصة بالأطفال لمعايشة تجارب سينمائية مثيرة ومشوقة لزوار العثيم مول.
وصرح الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة ومضة لدور السينما بأن (إمباير سينما العثيم مول خريص) يتم تشغيلها عبر شركة ومضة لدور السينما، وهي إحدى شركات المساهمة المشتركة لمجموعة العثيم للاستثمار والتي تمتلك منها نسبة 55%.
وأضاف الرئيس التنفيذي بأن تشغيل (إمباير سينما) يهدف إلى توفير نافذات ترفيهية حديثة وجاذبة لسكان الرياض عامة وشرق الرياض على وحه الخصوص لتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز قطاع الترفيه وتحقيق جودة الحياة, ولتوفير تجارب تسوق وترفيه استثنائية وممتعة لزوار ومتسوقي المول, فضلاً عن الارتقاء بمستوى الترفيه الشبابي والعائلي عبر توفير منظومة من الخيارات الترفيهية المتنوعة وصالات الألعاب والمطاعم والكافيهات والعلامات التجارية العالمية المميزة.
وأكد الرئيس التنفيذي بأن التعاون والشراكة الذكية مع (إمباير سينما)، أعرق الشركات المتخصصة في تشغيل وتطوير صالات العرض السينمائي على المستويين العربي والعالمي، وتحظى بمسيرة حافة من الإنجازات وخبرة طويلة لأكثر من (100) عام يمثل علامة فارقة في تقديم العروض الترفيهية الجاذبة والمبتكرة.
يذكر أن شركة ومضة لدور السينما التي تمتلك حقوق الامتياز الحصري للعلامة التجارية (إمباير سينما) افتتحت (3) صالات عرض سينما خلال العام 2022م في العثيم مول (حائل – عرر- خريص)، وتجري التجهيزات لافتتاح صالة العرض الرابعة الأحدث والأكبر بالعثيم مول الربوة بالرياض.