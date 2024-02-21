انطلاق "صالون المجوهرات" بمشاركة أشهر مجوهرات العالم وخبراء تصنيف الألماس

ويستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4500 متر على مدار أربعة أيام، قبل أن ينتقل في الأيام المقبلة إلى مدينة جدة؛ حيث يقام في فندق الهيلتون من تاريخ 27 فبراير حتى الأول من مارس المقبل، ويعرض أفضل وأجمل القطع الفريدة من الألماس والأحجار الكريمة والساعات الثمينة والهدايا الفاخرة، وسط توقعات بأن تستقطب أكثر من 10 آلاف زائر خلال الأيام الأربعة؛ حيث يستهوي المعرض عشاق المجوهرات من الرجال والنساء، والمستثمرين وتجار التجزئة والجملة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، كما يمنح الفرصة لمصممات المجوهرات والمبدعات من الشابات السعوديات لعرض آخر ابتكاراتهم.