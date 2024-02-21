انطلاق "صالون المجوهرات" بمشاركة أشهر مجوهرات العالم وخبراء تصنيف الألماس

تحتفي العاصمة السعودية الرياض بأشهر ماركات المجوهرات في العالم، وأبرز خبراء تصنيف الألماس والأحجار الكريمة، خلال النسخة الـ12 لـ"معرض صالون المجوهرات 2024" الذي انطلق بفندق الفيصلية أمس "الثلاثاء 20 فبراير"، وسط تظاهرة كبيرة لعشاق المعدن النفيس والمستثمرين والتجار من 20 دولة، وفي حضور كبير للعائلات، بالتواكب مع الفعاليات والأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية الكبيرة التي يشهدها "موسم الرياض".
وشهد تدشين معرض صالون المجوهرات بالرياض، حضور أكثر من 55 علامة تجارية عالمية من الذهب والمجوهرات، بينها أشهر الماركات العالمية لهيرميس، يفاني أند كو، ديفيد يورمان، هاري وينستون، غراف، وبولغاري وغيرها، علاوة على حضور خبراء عالميين يمثلون المعهد الدولي للأحجار الكريمة Igi، الذي يُعد أكبر مختبر مستقل حول العالم في تصنيف الماس والأحجار الكريمة والمجوهرات.
وقالت رئيس اللجنة المنظمة هيا السنيدي: إن المعرض يهدف إلى إعادة رسم مشهد صناعة المجوهرات في المملكة من خلال توحيد المصممين الدوليين والمحليين ذوي السمعة الطيبة على منصة واحدة، ويعمل الحدث الكبير على عرض الحلي الفاخرة والمصنوعة بشكل جيد لعملاء حصريين يمثلون شخصيات رفيعة المستوى باعتباره معرض المجوهرات الأكثر تميزًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث استغرق المعرض عقدًا من الزمن في طور الإنشاء ويتمتع بقصة فريدة من نوعها تنضح بسحر خالد وهالة من الروعة لا مثيل لها.
وأكدت أن الحدث الكبير يحقق حلم المرأة السعودية والخليجية في وصول أشهر الماركات العالمية إلى الرياض بدلًا من البحث عنها في الخارج؛ لافتة إلى أن النسخة الحالية وجميع النسخ السابقة للمعرض عملت على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الانفتاح على العالم وتوفير فرص تدريب وعمل لشباب وفتيات الوطن، وتعزيز مشاركة المرأة السعودية في صناعة التنمية والمشاركة في البناء والتطور والازدهار الكبير الذي يشهده الوطن.
ويستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4500 متر على مدار أربعة أيام، قبل أن ينتقل في الأيام المقبلة إلى مدينة جدة؛ حيث يقام في فندق الهيلتون من تاريخ 27 فبراير حتى الأول من مارس المقبل، ويعرض أفضل وأجمل القطع الفريدة من الألماس والأحجار الكريمة والساعات الثمينة والهدايا الفاخرة، وسط توقعات بأن تستقطب أكثر من 10 آلاف زائر خلال الأيام الأربعة؛ حيث يستهوي المعرض عشاق المجوهرات من الرجال والنساء، والمستثمرين وتجار التجزئة والجملة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، كما يمنح الفرصة لمصممات المجوهرات والمبدعات من الشابات السعوديات لعرض آخر ابتكاراتهم.