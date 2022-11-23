مركز الملك فهد الإسلامي بالأرجنتين يقيم حفل استقبال وغداء رسميًّا لتكريم "العنزي "

أقام مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين حفل استقبال وغداء رسميًّا احتفاء وتكريمًا بوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عواد بن سبتي العنزي، الذي يزور الأرجنتين حاليًا لرئاسة الجمعية العمومية والمجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي لعام 2022م، نيابة عن الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس مجلس أمناء المركز.