مركز الملك فهد الإسلامي بالأرجنتين يقيم حفل استقبال وغداء رسميًّا لتكريم "العنزي "

أقام مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين حفل استقبال وغداء رسميًّا احتفاء وتكريمًا بوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عواد بن سبتي العنزي، الذي يزور الأرجنتين حاليًا لرئاسة الجمعية العمومية والمجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي لعام 2022م، نيابة عن الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس مجلس أمناء المركز.
وشارك في حفل الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين حسين بن محمد العسيري، ووزيرة النقل الأرجنتينية السيدة مانويلا مندوسا، ووكيل وزارة الصحة الأرجنتيني السيد جابريل باتيستيلي، وعدد من الشخصيات الإسلامية والوفد السعودي المرافق للوكيل، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة ومنسوبي مركز الملك فهد.