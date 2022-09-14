محليات

48 طن قات و1.5 طن حشيش.. 146 مهرّباً في قبضة حرس الحدود والحصيلة ضخمة

في 4 مناطق مختلفة.. وبينهم 19 مواطناً والبقية من 6 جنسيات مختلفة أغلبهم يمنيون وإثيوبيون
48 طن قات و1.5 طن حشيش.. 146 مهرّباً في قبضة حرس الحدود والحصيلة ضخمة
واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (48) طناً و(613) كيلو جراماً من مادة القات المخدر، وطن و(519.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(634) ألف قرص إمفيتامين مخدّر.

وقبضت على مهرّبيها، وعددهم (146) متهماً، منهم (19) مواطناً، و(127) مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: (87) من الجنسية اليمنية، و(32) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية العراقية، و(2) من الجنسية المصرية، و(1) من الجنسية الباكستانية.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهرّبات لجهة الاختصاص.

المديرية العامة لحرس الحدود

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