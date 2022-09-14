48 طن قات و1.5 طن حشيش.. 146 مهرّباً في قبضة حرس الحدود والحصيلة ضخمة

وقبضت على مهرّبيها، وعددهم (146) متهماً، منهم (19) مواطناً، و(127) مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: (87) من الجنسية اليمنية، و(32) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية العراقية، و(2) من الجنسية المصرية، و(1) من الجنسية الباكستانية.