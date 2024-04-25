"أبشر": 6.4 ملايين عملية إلكترونية خلال مارس

وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 113.5 ألف عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و96.79 ألف عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و69.0 ألف طلب لإصدار تفويض القيادة، و58 ألف تجديد لرخصة القيادة، و34.3 ألف عملية في خدمة استبدال اللوحات، و21.4 ألف عملية في خدمة مبايعة مركبات، و8.6 ألف عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و6 آلاف عملية في خدمات السلاح الناري، و4.7 آلاف عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.