وسط منظومة خدمات شاملة.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة

كما عملت الهيئة على تهيئة منظومة تكييف متكاملة لتوفير هواء نقي بارد في جميع أرجاء المسجد الحرام وتبريد الهواء الخارجي في الساحات والطرق المؤدية للمسجد الحرام، وللحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن يتم تنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستيعاب الأعداد من ضيوف الرحمن وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر ، كما تقوم الهيئة بغسل المسجد الحرام وسطحه وساحاته على مدار 24 ساعة.