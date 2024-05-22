"بديوي": السيارات التالفة سبب في اشتعال النيران وتجمّع الدواب الضالة

أكد وكيل الأمين للخدمات بأمانة تبوك، الدكتور محمد بديوي، أن ترك السيارات التالفة يشكّل خطرًا على البيئة والصحة والسلامة العامة، لما تتركه من تسريبات الزيوت على الطبقة الإسفلتية والأرصفة، وقد تكون سببًا في اشتعال النيران في فصل الصيف بسبب الحرارة واشتعال الوقود، كما أنها سبب لتجمّع القوارض والدواب الضالة.