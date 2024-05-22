"بديوي": السيارات التالفة سبب في اشتعال النيران وتجمّع الدواب الضالة

أكد وكيل الأمين للخدمات بأمانة تبوك، الدكتور محمد بديوي، أن ترك السيارات التالفة يشكّل خطرًا على البيئة والصحة والسلامة العامة، لما تتركه من تسريبات الزيوت على الطبقة الإسفلتية والأرصفة، وقد تكون سببًا في اشتعال النيران في فصل الصيف بسبب الحرارة واشتعال الوقود، كما أنها سبب لتجمّع القوارض والدواب الضالة.
ودعا الدكتور "بديوي" سكان المنطقة لضرورة رفع سياراتهم المهملة؛ لما يترتب عليها من احتساب رسوم السحب للمركبات ورسوم التأخير، ودعا الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات بهذا الخصوص من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.
وقال "بديوي" إن إدارته رفعت أكثر من 150 سيارة تالفة، وأنذرت أكثر من 400 سيارة تالفة، خلال الربع الأول للعام الجاري 2024؛ حيث واصلت الأمانة -ممثلة في وكالة الخدمات- جولاتها الميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها ملاكها فترة زمنية طويلة؛ مما تسبب في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المنطقة.
وبيّن أن هذا العمل يأتي في إطار الالتزام بتحسين جودة البيئة والحفاظ على صحة ورفاهية المواطنين والرقي بجودة الحياة في المدينة؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المنطقة.