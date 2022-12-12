البنك المركزي يستعرض أهمية توظيف التقنيات الجديدة بالشركات المالية

وتأتي الورشة ضمن الجهود المستمرة التي يهدف من خلالها البنك المركزي السعودي إلى زيادة الوعي بين الأعضاء في منظومة التقنية المالية بالمملكة، إضافة إلى السعي لتمكين ودعم ريادة الأعمال والمبتكرين في مجال التقنية المالية, كما يؤكد البنك المركزي استمراره في عقد مثل هذه الورش مع المؤسسات المالية الأخرى في القطاع.