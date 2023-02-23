أسلحة وملابس وبيوت قديمة.. محاكاة تاريخية في احتفاء "البيئة" بيوم التأسيس

وحرصت الوزارة من خلال منصاتها المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ على التعريف بتفاصيل وأسماء الأدوات التراثية القديمة في مجالات الزراعة والأرض والمراعي، التي استخدمها أجدادنا الأوائل، مثل المدرجات الزراعية التي تستخدم لتجميع المياه، والري بالغمر، وتجميع السنابل في الجرين، بالإضافة إلى أدوات الري القديمة مثل المنجب والمخرش والمسحاة، فضلًا عن التعريف بمكونات النخيل وأبرز استخداماتها قديمًا، كما استعرضت أرسان الخيل العربية الأساسية الخمسة؛ حيث تُعد المملكة المهد الأول للخيل في الجزيرة العربية، بجانب إبراز أفضل أنواع الصقور تاريخيًّا بالمملكة؛ حيث كان الصقر قديمًا يعتبر رمزًا يُهدى للصُلح في حال الخلافات.