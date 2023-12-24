"السند" خلال إطلاقه حملة "الدين يسر": من فضل الله ورحمته بالناس أن يسَّر لهم دينهم ونهى عن التشدد والغلو

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خلال إطلاقه حملة "الدين يسر"، إن من فضل الله ورحمته بالناس أن يسَّر لهم دينهم، ونهى عن التشدد والغلو والتنطع، وفي ذلك دلالة على إرادة الله جل وعلا لعباده اليسر في الدين، كما قال سبحانه: ﴿يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ﴾، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا الدينَ يسرٌ، ولن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبهُ".