"السند" خلال إطلاقه حملة "الدين يسر": من فضل الله ورحمته بالناس أن يسَّر لهم دينهم ونهى عن التشدد والغلو

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خلال إطلاقه حملة "الدين يسر"، إن من فضل الله ورحمته بالناس أن يسَّر لهم دينهم، ونهى عن التشدد والغلو والتنطع، وفي ذلك دلالة على إرادة الله جل وعلا لعباده اليسر في الدين، كما قال سبحانه: ﴿يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ﴾، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا الدينَ يسرٌ، ولن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبهُ".
جاء ذلك بعد إطلاق رئيس الهيئات بمقر الرئاسة العامة اليوم الأحد حملة "الدين يسر" التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته.
وبين الدكتور السراني أن إطلاق الرئاسة العامة للحملة يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة التوعوية بإطلاق عدد من الحملات والمبادرات التوعوية النوعية حسب اختصاصاتها ومهامها، وما دأبت عليه من إيضاح الواجب الشرعي تجاه الدين وولاة الأمر والوطن، منوهاً بالدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وتهدف الحملة إلى بيان تعاليم الشريعة الإسلامية في التيسير، وسبل تطبيقها بالصورة الشرعية الصحيحة، ونشر الوسطية، وإبراز تمسك السلف الصالح ووسطيتهم في الدين، وبيان جهود المملكة في ترسيخ سماحة الإسلام والعمل به.
يذكر أن هذه الحملة هي الثانية عشرة ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لتقوم الرئاسة العامة بأعمالها في مجال التوعية والتوجيه.