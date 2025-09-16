شركة «لدُن» للتقنية المالية تُغلق جولة البذرة الاستثمارية بقيادة «سدو المالية»

وفي هذا السياق، أوضح فراس الحمدان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لدُن»، أن إتمام هذه الجولة الاستثمارية يمكّنها من تسريع خطط التوسع . وأضاف: «نحن فخورون بهذه الخطوة التي تعكس ثقة المستثمرين برؤيتنا الطموحة لتعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة، والتزامنا بتوفير حلول مبتكرة تسهّل تعاملات الائتمان التجاري بين الموردين وتجار التجزئة، وتسهم في رفع القوة الشرائية لأصحاب الأعمال وتحسين التدفقات النقدية للموردين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويدعم مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي حيث يساهم التخصيم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، لما يوفره من حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة وتعزز من تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد الوطني. ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا التحول الاستراتيجي من خلال تقديم خدمات تخصيم مبتكرة تساهم في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة السوق.».