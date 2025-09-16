شركة «لدُن» للتقنية المالية تُغلق جولة البذرة الاستثمارية بقيادة «سدو المالية»

أعلنت شركة «لدُن» للتقنية المالية، المصرحة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) من ضمن البيئة التجريبية التشريعية، عن إغلاق جولتها الاستثمارية ،البذرة، بنجاح خلال مؤتمر موني 20/20 في سبتمبر 2025م والتي تجاوزت 4,800,000 دولار. وقد تمت قيادة هذه الجولة من قبل شركة «سدو المالية»، شركة رأس المال الجريء المرخّصة من هيئة السوق المالية، والمتخصصة في دعم الشركات سريعة النمو في المملكة والشرق الأوسط، وبمشاركة شركة سهيل فنتشرز ونمو للاستثمار الملائكي.
وتجدر الإشارة إلى أن «لدُن» حاصلة على تصريح من البنك المركزي السعودي ضمن البيئة التجريبية التشريعية لممارسة نشاط التخصيم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة تدعم مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة.
وفي هذا السياق، أوضح فراس الحمدان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لدُن»، أن إتمام هذه الجولة الاستثمارية يمكّنها من تسريع خطط التوسع . وأضاف: «نحن فخورون بهذه الخطوة التي تعكس ثقة المستثمرين برؤيتنا الطموحة لتعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة، والتزامنا بتوفير حلول مبتكرة تسهّل تعاملات الائتمان التجاري بين الموردين وتجار التجزئة، وتسهم في رفع القوة الشرائية لأصحاب الأعمال وتحسين التدفقات النقدية للموردين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويدعم مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي حيث يساهم التخصيم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، لما يوفره من حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة وتعزز من تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد الوطني. ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا التحول الاستراتيجي من خلال تقديم خدمات تخصيم مبتكرة تساهم في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة السوق.».
وتُعد هذه الجولة علامة مهمة على ثقة المستثمرين المتزايدة في قطاع التقنية المالية السعودي، الذي يشهد نمواً غير مسبوق، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي. كما تُمثل الجولة فرصة واعدة للمستثمرين للمشاركة في دفع عجلة نمو قطاع التقنية المالية في السوق السعودي، الذي يشهد طلباً متزايداً على الحلول المالية الرقمية المتطورة.