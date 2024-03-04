"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والشرقية).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشفا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على ميسان والشفا حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على ذعبلوتن، وأمطار متوسطة على العديد حتى الساعة العاشرة صباحًا.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على النماص وبلقرن وتنومة وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.