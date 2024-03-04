"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة وضباب كثيف

وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشفا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على ميسان والشفا حتى الساعة التاسعة صباحًا.