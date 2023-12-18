"مصفاة ينبع" تَدخل شبكة "المنارات الصناعية" المعترَف بها من المنتدى الاقتصادي العالمي

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتصنيع العالمي في أرامكو السعودية إبراهيم البوعينين: "يعكس هذا التكريم الجديد من المنتدى الاقتصادي العالمي، تركيز أرامكو السعودية المتواصل على تطوير واستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعزز أعمالها، وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة، ولقد نجحنا في تسخير الثورة الصناعية الرابعة في مصفاة ينبع؛ بما أسهم في تحسين الأرباح، وزيادة الإنتاج، وتوسيع القدرة على المعالجة، وفي الوقت نفسه تقليل استهلاك الطاقة، وإنتاج النفايات، وانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتحقيق مثلِ هذه الإنجازات يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال التقنيات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، ويسلّط الضوء على الفوائد التي تعود على قطاعنا من خلال اعتماد الحلول المتقدمة".