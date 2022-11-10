بعد 30 عاماً.. 7 ساعات بالهفوف تُنهي معاناة مريضة مع السلس البولي

نجح فريق طبي بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية من إنهاء معاناة مريضة مع مشكلة السلس البولي لازمتها على مدار 30 عامًا في عملية جراحية معقدة تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأكد الفريق الطبي المعالج في مستشفى الملك فهد بالهفوف التابع لتجمع الأحساء الصحي، أن المريضة أجرت عدة عمليات جراحية في مراكز مختلفة خارج المملكة، لم تُكلل بالنجاح؛ نظرًا لتعقيد الحالة.
وقرر الفريق الطبي إجراء 3 عمليات معقدة في عملية واحدة استمرت لمدة 7 ساعات، تم خلالها إعادة زراعة الحالب في المثانة، وترميم جدار المثانة مع خياطة فوهة الناسور، وترميم الإحليل بواسطة رقعة نسيجية من ذات المريضة، ليتم بعدها إعادة إجراء الأشعة بعد مضي شهر من إجرائها للعملية المعقدة، ولم يكن هناك أثر لأي مشاكل صحية.
يُذكر أن المستشفى أجرى خلال شهر أكتوبر الماضي 536 عملية جراحية، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ خلال نفس الفترة 9227 مراجعًا، فيما بلغ عدد المرضى في أقسام العيادات 11136 مستفيدًا.