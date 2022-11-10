بعد 30 عاماً.. 7 ساعات بالهفوف تُنهي معاناة مريضة مع السلس البولي

وقرر الفريق الطبي إجراء 3 عمليات معقدة في عملية واحدة استمرت لمدة 7 ساعات، تم خلالها إعادة زراعة الحالب في المثانة، وترميم جدار المثانة مع خياطة فوهة الناسور، وترميم الإحليل بواسطة رقعة نسيجية من ذات المريضة، ليتم بعدها إعادة إجراء الأشعة بعد مضي شهر من إجرائها للعملية المعقدة، ولم يكن هناك أثر لأي مشاكل صحية.