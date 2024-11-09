"ليوان" توقع اتفاقية استشارات تسويقية وتحليل بيانات العملاء والسوق العقاري بالرياض مع شركة "عقارماب"

وقعت شركة ليوان للتطوير العقاري، اتفاقية مع "عقارماب"، تتعلق بتقديم الاستشارات التسويقية و تحليل البيانات لشركة ليوان، المتعلقة بمشروع الشركة (ليفن ليوان)، الذي يقع بالرياض، على طريق الملك عبدالله في حي المحمدية، وهو مشروع متعدد الاستخدام، سكني وتجاري، ومكتبي. وذلك عقب اعتماد المشروع وفقا لنظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
وبموجب الاتفاقية، ستتمكن "ليوان"، من الاستفادة من خبرات "عقارماب"، العالمية في مجال الاستشارات التسويقية، ونظم تحليل بيانات السوق المتعلقة بتحديد شرائح المستهدفين المناسبة، سيما مع ازدياد الحراك بصورة كبيرة في مجال سوق العقار، في مختلف مناطق المملكة.
كما ستقوم "عقارماب"، أيضا، بموجب الاتفاقية، بالترويج والتسويق لوحدات مشروع (ليفن ليوان)، خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، المنعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، في الرياض، وسط مشاركة واسعة لعدد كبير من شركات التطوير العقاري، والكيانات العقارية الأخرى، وذلك على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
ويتميز مشروع (ليفن ليوان)، الذي تم تدشين العمل في إنشائه خلال العام الجاري، على مساحة 45 ألف متر مربع، بعدة مزايا، تأتي في مقدمتها موقعه الاستراتيجي على أبرز طرق العاصمة الرياض، وهو طريق الملك عبد الله، وبين طريقي الملك فهد وشارع التخصصي بالرياض، علاوة على قربه من عدة مواقع حيوية بارزة، كما يتميز المشروع بتعدد استخداماته مابين السكني والمكتبي والتجاري.
ويضم (ليفن ليوان)، نحو 470 وحدة سكنية بنماذج وأحجام متنوعة، مما يتيح خيارات عديدة للراغبين في تملك وحدات سكنية مميزة، بجانب توفيره لنحو 22 ألف متر مربع كمساحات مكتبية، إضافة لمعارض تجارية على مساحة تفوق الـ 7.5 ألف متر مربع، وقد رُوعي في تصاميم المشروع العمرانية المزج المبتكر ما بين الأصالة التي يتميز بها الطراز السلماني والأخذ في الاعتبار أبرز وأحدث التصاميم والمواصفات الهندسية العالمية.
كذلك من أبرز مزايا المشروع توفيره مساحات للترفيه وممارسة الألعاب الرياضية المخلتفة،كمسابح مغلقة ومفتوحة، وأندية رياضية،وصالات متعددة الاستخدام، تضم ألعاب بادل،وألعاب أطفال،بجانب توفيره لعدد من المقاهي الحديثة،كما يضم المشروع"ستريب مول مفتوح"،بطول 230 مترا،بإطلالة مميزة على طريق الملك عبدالله.
وأكد عبد الرحمن بن سعود الدحيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "ليوان"، أن مشروع (ليفن ليوان)، يعد أحد أحدث المشاريع العقارية التي تعمل الشركة على تطويره والاستثمار فيه، وهو مشروع متكامل الخدمات، ويعتبر نموذجا مثاليا للقطاع السكني والتجاري والمكتبي، نسبة إلى مزاياه العديدة، وتصاميمه التي تجمع ما بين الأصالة والحداثة والتي تلبي احتياجات ومتطلبات الأسرة السعودية.
وأوضح "الدحيم" أن اتفاقية الشركة مع "عقارماب"، في المجال الاستشاري، تأتي عقب قيام شركة "ليوان" بتدشين أعمال المشروع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن كافة مشاريع الشركة التي تعمل على تطويرها تعد وجهات مميزة ذات قيمة عالية، وقائمة على التميز والتنافسية والجودة، وتنبض بالحياة، فضلا عن أنها تتلاءم مع متطلبات المجتمع العصرية.
من جهته، أشار عماد عبدالعزيز المسعودي رئيس مجلس إدارة شركة "عقارماب"، أن استراتيجية الشركة قائمة على التعاون حصرياً مع الشركات التي تمتلك مشاريع نوعية وفريدة من نوعها، من حيث الموقع والحجم والتصميم والخدمات، وقد كان مشروع (ليفن ليوان) اختيارا مميزا يتناسب تماماً مع طلبات المستثمرين على منصة "عقارماب".