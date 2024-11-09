"ليوان" توقع اتفاقية استشارات تسويقية وتحليل بيانات العملاء والسوق العقاري بالرياض مع شركة "عقارماب"

ويتميز مشروع (ليفن ليوان)، الذي تم تدشين العمل في إنشائه خلال العام الجاري، على مساحة 45 ألف متر مربع، بعدة مزايا، تأتي في مقدمتها موقعه الاستراتيجي على أبرز طرق العاصمة الرياض، وهو طريق الملك عبد الله، وبين طريقي الملك فهد وشارع التخصصي بالرياض، علاوة على قربه من عدة مواقع حيوية بارزة، كما يتميز المشروع بتعدد استخداماته مابين السكني والمكتبي والتجاري.