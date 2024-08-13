"مروج" تطلق مبادرة "نثر البذور وغرس الشتلات" في النماص

أطلقت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج"، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهيئة تطوير منطقة عسير، مبادرة "نثر البذور البرية وغرس الشتلات"، في محافظة النماص، للعام 1446هـ/ 2024م، وذلك بمناسبة دخول موسم هطول الأمطار على المنطقة.
شارك في هذه المبادرة مسؤولون من محافظة النماص، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهيئة تطوير منطقة عسير، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين والأسر المنتجة من أهالي المنطقة.
وتهدف المبادرة إلى زيادة الرقعة الخضراء، ودعم الاستدامة البيئية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز ثقافة التطوع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مروج المهندس وائل بوشه، أن أكثر من 100 مليون بذرة تم نثرها خلال العام الجاري منهم 3 ملايين في مبادرة النماص وحدها، إضافة إلى مئات الشتلات، حيث تتنوع البذور ما بين العرعر، والعتم، والشرم، والطلح، والأراك، إضافة إلى الضرم، والسكب.
وتُعد مبادرة "نثر البذور وغرس الشتلات" إحدى مبادرات مؤسسة "مروج"، لنثر 300,000,000 بذرة حتى نهاية عام 2026م، بالتعاون مع الجهات الرسمية والمحميات الملكية.
يُذكر أن مؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج" مؤسسة حكومية غير ربحية تم تأسيسها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بقرار وزاري لتكون الذراع التنفيذية للمركز، ويرأس مجلس أمنائها وزير البيئة والمياه والزراعة، إضافة لكونها عضوًا مراقبًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وشريكًا في مبادرة الأراضي العالمية التابعة لمجموعة G20، وعضوًا في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ولها دور فاعل في دعم المنظومة البيئية من خلال إشراك القطاعين العام والخاص والثالث في المبادرات البيئية.