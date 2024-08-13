"مروج" تطلق مبادرة "نثر البذور وغرس الشتلات" في النماص

يُذكر أن مؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج" مؤسسة حكومية غير ربحية تم تأسيسها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بقرار وزاري لتكون الذراع التنفيذية للمركز، ويرأس مجلس أمنائها وزير البيئة والمياه والزراعة، إضافة لكونها عضوًا مراقبًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وشريكًا في مبادرة الأراضي العالمية التابعة لمجموعة G20، وعضوًا في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ولها دور فاعل في دعم المنظومة البيئية من خلال إشراك القطاعين العام والخاص والثالث في المبادرات البيئية.