NHC تعلن عن أكبر معروض عقاري في سيتي سكيب بـأكثر من 62 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال

وقعت NHC اليوم مجموعة من الاتفاقيات للتطوير العقاري مع أبرز الشركات المحلية والعالمية، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي وبرعاية من معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بهدف بناء وتطوير 62 ألف وحدة سكنية في وجهات بفضاءات عمرانية مستدامة.
وأبرمت الشركة 31 اتفاقية مع 23 شركة تطوير عقاري بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال مع كل من شركة عبد الرحمن سعد الراشد، شركة ثبات المسكن، شركة دار وإعمار، شركة رتال، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه، شركة التطوير الشامل، شركة عبر المملكة العقارية، شركة أجدان، شركة نجوم السلام، شركة منازل المستقبل، شركة الرائم، شركة صفا للاستثمار، شركة أزهر القابضة، شركة العوالي العقارية، شركة ليدار للاستثمار، شركة فيصل عبداللـه بن سعيدان، شركة مايـا، الشركة الخليجية للتعمير العقاري، وشركة دار الماجد العقارية.
وتهدف الاتفاقيات إلى بناء وتطوير 62 ألف وحدة سكنية في كل من خزام، الفرسان، خيالا، الورود، الشرائع، الحوية,المشرقية والقادسية ، والتي تستند على أعلى معايير الجودة في كافة مراحل التشييد من خلال التخطيط المدروس بعناية والتصاميم المعمارية المعاصرة لتلبية الحياة العصرية التي يطمح لها الجميع.
وتتميز كافة وجهات NHC العمرانية بتوفّر الخدمات والمرافق الأساسية في أماكن قريبة وعلى بعد خطوات بسيطة من أماكن السكن، مثل مراكز التسوق والمساحات الخضراء والمسارات المتصلة، لتمكين السكان من الوصول إلى احتياجاتهم بسهولة، مما يعزز نمط الحياة ويزيد من تنوع الخيارات اليومية المتاحة وسط انتشار المسطحات الخضراء والهواء النقي.
الجدير بالذكر أن تواصل NHC بصفتها أكبر مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، جهودها الرائدة في فتح المجال أمام جميع المطورين للتطوير والاستثمار في وجهاتها العمرانية المتميزة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المحتوى المحلي. إذ تسعى NHC إلى تمكين الشركات المحلية من إنشاء مشاريع سكنية متكاملة توفر بيئة عيش مثالية في وجهاتها العمرانية بمختلف مناطق المملكة