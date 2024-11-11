NHC تعلن عن أكبر معروض عقاري في سيتي سكيب بـأكثر من 62 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال

وأبرمت الشركة 31 اتفاقية مع 23 شركة تطوير عقاري بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال مع كل من شركة عبد الرحمن سعد الراشد، شركة ثبات المسكن، شركة دار وإعمار، شركة رتال، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه، شركة التطوير الشامل، شركة عبر المملكة العقارية، شركة أجدان، شركة نجوم السلام، شركة منازل المستقبل، شركة الرائم، شركة صفا للاستثمار، شركة أزهر القابضة، شركة العوالي العقارية، شركة ليدار للاستثمار، شركة فيصل عبداللـه بن سعيدان، شركة مايـا، الشركة الخليجية للتعمير العقاري، وشركة دار الماجد العقارية.