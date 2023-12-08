محليات

"المخدرات" تطيح بمواطن في الشرقية لترويجه مادة الإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
"المخدرات" تطيح بمواطن في الشرقية لترويجه مادة الإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
مادة الإمفيتامين المخدر

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