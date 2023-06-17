"المسلم" يستعرض تجربته الروائية في "كتاب الدوحة"

وتناول المسلم في حديثه بداياته في عالم الرواية، وتجربته في كتابة الروايات الفانتازية، مبيناً أنه بدأ الكتابة مبكراً لكنه نشر متأخراً، إذ بدأ النشر عام 2015، وأصدر منذ ذلك الحين نحو 26 رواية، منها "ثلاثية خوف"، وسلسلة "بساتين عربستان"، وسلسلة "ملحمة البحور السبع، وثلاثية "صخب الخسيف"، بالإضافة إلى روايات فردية، مثل "وهج البنفسج" بجزئيها، و"جحيم العابرين"، و"أجيج"، و"أرض القرابين"، و"هذا ما حدث معي".