توقيع عقود رعايات موسم الرياض 2025 مع عدد من الشركات المحلية والعالمية

شهدت منطقة "فيا رياض" اليوم (الخميس)، مراسم توقيع عقود رعاية موسم الرياض 2025، وذلك برعاية وحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
واستهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط مراسم التوقيع بعقد اتفاقية رعاية مع الهيئة السعودية للسياحة بصفتها أحد شركاء الـPremium، ووقّع عن الهيئة الأستاذ عبدالله الحقباني، الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون الخارجية.
كما وقّع بافرط عقود الرعاية مع مجموعة من شركاء الـPremium، وهم: البنك الأهلي السعودي (SNB)، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وشركة أرامكو السعودية، والخطوط السعودية (Saudia).
وشملت مراسم التوقيع الشركاء الاستراتيجيين، حيث جرى التوقيع مع: Aroya Cruises، وساديا، ولوسيد، وAzure، واتحاد ميار. كما وقّعت عقود مع الشركاء الرئيسيين: Dunkin، Coca Cola، شاورمر، بيبسي الجميح، Check App، إضافة إلى الراعي المشارك دومينوز.
وفي جانب رعاة المسؤولية الاجتماعية، تم توقيع عقود مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن) وبنك التنمية الاجتماعية.
وعلى هامش الحفل، جرى تكريم الشركات التي واصلت شراكتها مع موسم الرياض لمدة خمس سنوات متتالية، وهي: أرامكو السعودية، stc، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الخطوط السعودية، Dunkin، بيبسي الجميح.
وثمّن آل الشيخ هذا الالتزام، وعدّه دليلًا على الثقة المتبادلة بين الموسم وشركائه من القطاع الخاص، ومؤشرًا على نجاح نموذج الشراكة المستمرة.
ويأتي موسم الرياض 2025 ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواسم الترفيهية في المنطقة والعالم، بما يوفره من فرص واسعة للشركات لتحقيق انتشار محلي ودولي، إلى جانب دعمه للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة أولى للفعاليات العالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.