أكاديميون يؤكدون خلال ملتقى الترجمة 2025 أن المهنة تبدأ من الجامعة وتكتمل في الميدان

وتطرقت الجلسة إلى ضرورة إعداد الطلاب بشكلٍ يتواءم مع متطلبات المستقبل، بحيث لا يكتفي التعليم بالتلقين، بل يسعى لتخريج كوادر قادرة على التفاعل مع التقنيات الحديثة وتوظيفها بفعالية في سوق العمل، مبينة أن المملكة تُعدّ رائدة في مجال الذكاء الصناعي، إذ حققت إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والتقنية.