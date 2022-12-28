"الأمن العام" يُدشِّن خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة خلال ملتقى "أبشر"

دشَّن الأمن العام أمس الأربعاء خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة، وذلك في ملتقى "أبشر" الثامن 2022، الذي أُقيم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وفي التفاصيل، تُمكِّن الخدمة المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الشرطة، ويتم تنفيذها عن طريق الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار المركبة المراد الإبلاغ عنها، وأخيرًا اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.
وتشهد وزارة الداخلية تطورًا تقنيًّا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة؛ أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من 350 خدمة إلكترونية، يستفيد منها أكثر من 26 مليون مستفيد.