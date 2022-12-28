"الأمن العام" يُدشِّن خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة خلال ملتقى "أبشر"

وفي التفاصيل، تُمكِّن الخدمة المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الشرطة، ويتم تنفيذها عن طريق الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار المركبة المراد الإبلاغ عنها، وأخيرًا اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.