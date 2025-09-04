السفير عسيري: سياسة المملكة الدبلوماسية المتوازنة انعكست بوضوح في الإعلام الخارجي

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير بالتعاون مع غرفة أبها، وقدمه الإعلامي عبدالله عبيد تحت عنوان "الدبلوماسية والإعلام بين التأثير والتكامل"، وذلك على مسرح غرفة أبها، بحضور عدد كبير من الأكاديميين ومسؤولي الغرفة والإعلاميين والمهتمين. واستمر اللقاء نحو ساعة ونصف، وتناول عدة محاور، أبرزها: تكامل الأدوار وتصادم المصالح بين الإعلام والدبلوماسية، انعكاس التجربة الدبلوماسية السعودية في الإعلام الخارجي، التحديات الإعلامية أمام العمل الدبلوماسي، مسؤولية بناء الصورة الذهنية للمملكة بين الإعلاميين والدبلوماسيين، إضافة إلى عرض قصص وتجارب عملية من حياة السفير في التعامل مع الإعلام.