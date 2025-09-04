السفير عسيري: سياسة المملكة الدبلوماسية المتوازنة انعكست بوضوح في الإعلام الخارجي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين السابق في لبنان، الدكتور علي بن عواض عسيري، أن المملكة تتبنى سياسة دبلوماسية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي وتنمية العلاقات مع الدول الكبرى والمؤثرة والشركاء الاستراتيجيين. وأوضح أن هذه السياسة انعكست بشكل واضح في الإعلام الخارجي، حيث تلعب المملكة دورًا إيجابيًا في توجيه رسائلها. وبيّن أن محاور التجربة الدبلوماسية السعودية تقوم على أربعة ركائز أساسية: القيادة في العالمين العربي والإسلامي، والسياسة الخارجية المتوازنة، والتوجهات الاقتصادية، ودور المملكة في التحالفات العسكرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير بالتعاون مع غرفة أبها، وقدمه الإعلامي عبدالله عبيد تحت عنوان "الدبلوماسية والإعلام بين التأثير والتكامل"، وذلك على مسرح غرفة أبها، بحضور عدد كبير من الأكاديميين ومسؤولي الغرفة والإعلاميين والمهتمين. واستمر اللقاء نحو ساعة ونصف، وتناول عدة محاور، أبرزها: تكامل الأدوار وتصادم المصالح بين الإعلام والدبلوماسية، انعكاس التجربة الدبلوماسية السعودية في الإعلام الخارجي، التحديات الإعلامية أمام العمل الدبلوماسي، مسؤولية بناء الصورة الذهنية للمملكة بين الإعلاميين والدبلوماسيين، إضافة إلى عرض قصص وتجارب عملية من حياة السفير في التعامل مع الإعلام.
واستهدف اللقاء الإعلاميين والصحفيين وطلاب الإعلام والعلاقات الدولية وأعضاء الجمعيات والهيئات الإعلامية والمهتمين بالشأن الدبلوماسي والسياسي، إلى جانب الأكاديميين والباحثين. وفي ختام الجلسة طرح عدد من الحضور أسئلتهم، وأجاب عنها السفير عسيري، مؤكدًا أن كل سعودي يُعد دبلوماسيًا عند وجوده خارج الوطن، وأن هناك مساحة مشتركة كبيرة بين الإعلامي والدبلوماسي، موضحًا أن الإعلام يحتاج إلى لغة دبلوماسية هادئة، فيما تحتاج الدبلوماسية إلى منبر الإعلام المؤثر.
وفي نهاية اللقاء تم تكريم السفير عسيري، فيما أكد مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير، الدكتور عيسى المستنير، أن الجلسة كانت ثرية وناجحة، واستطاع الضيف بما يمتلكه من خبرة واسعة في الإعلام والدبلوماسية أن يثري الحضور ويوجههم بأهمية الدور الذي يمارسه كل مواطن خارج الوطن، مشيدًا بتفاعل المشاركين وطرحهم لعدد من الأسئلة التي ساهمت في نجاح اللقاء.