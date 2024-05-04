وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني المستجدات في غزة

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقدة في عاصمة جمهورية جامبيا بنجول.