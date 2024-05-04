وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني المستجدات في غزة

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقدة في عاصمة جمهورية جامبيا بنجول.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط؛ وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.