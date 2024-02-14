مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنقذ ثلاثينية من ورم ليفي ممتد من الحوض إلى ضلوع الصدر

بفضل من الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، بإجراء عملية جراحية ناجحة لإنقاذ مريضة في السادس والثلاثين من عمرها، عانت من تبعات ورم ليفي كبير في الرحم، تسبب لها في آلام شديدة وتضخم البطن ونزيف حاد ومؤلم لمدة تزيد عن 10 أشهر، وكذلك شعورها بالضُعف العام والخمول والإرهاق الدائم، بالإضافة إلى الرغبة الدائمة في التبول نتيجة ضغط الورم على المثانة والإمساك في نفس ذات الوقت، الأمرالذي أفقدها القدرة على أداء مهامها اليومية بصورة طبيعية.