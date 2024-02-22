بـ 55 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لدعم "النقل" في تونس

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي المرشد أهمية قطاع النقل والمواصلات في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، وقال: "يسهم هذا القطاع في نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه، ومن هذا المنطلق يؤمن الصندوق، بما يقدّمه القطاع دعمًا لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية تونس"، متطلعًا أن تكون الاتفاقية الموقّعة رافدًا من روافد التنمية.