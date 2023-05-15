متدربو كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة يحصدون جوائز ITEX_2023 في ماليزيا‎‎

وهنّأ عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد العامودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وجميع أبنائه المتدربين المشاركين في المسابقة على هذا الإنجاز المميز والإبداع؛ مثمنًا دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تقدمه من جهود واهتمام لكافة أبنائها المتدربين، ومشيرًا إلى أن متدربي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعودوا على هذه المشاركات الدولية.