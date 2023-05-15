متدربو كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة يحصدون جوائز ITEX_2023 في ماليزيا‎‎

حقّق متدربو كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة في معرض ITEX 2023 في ماليزيا، المراكز الأولى؛ حيث شاركت الكثير من الابتكارات من دول العالم في العديد من مجالات الصناعة والاتصالات والصحة وغيرها، إضافة إلى مشاركة المنظمات العالمية للاختراع والجهات ذات العلاقة والشركات المتخصصة.
وحصد متدربو كلية الاتصالات العديدَ من الجوائز، وحقق المتدرب أسعد سلطان الريفي المركز الأول والميدالية الذهبية عن مشروع روبوت تسلق الأشجار، وحقق المتدرب عمار هارون منصور المركز الأول في مشروع الروبوت الصيدلي في المستشفيات، وكذلك حقق المتدرب عمار سعيد الجهني المركز الثاني في مشروع الأنف الذكي.
وهنّأ عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد العامودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وجميع أبنائه المتدربين المشاركين في المسابقة على هذا الإنجاز المميز والإبداع؛ مثمنًا دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تقدمه من جهود واهتمام لكافة أبنائها المتدربين، ومشيرًا إلى أن متدربي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعودوا على هذه المشاركات الدولية.