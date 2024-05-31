"السند" يتفقد المراكز الميدانية التوعوية في مكة المكرمة ويقف على استعدادات المشاركة في الحج
قام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بزيارة تفقدية للمراكز الميدانية التوعوية للرئاسة العامة المشاركة في الحج بمنطقة مكة المكرمة، ووقف على استعدادات الفرق المكلفة في الحج.
وخلال زيارته التفقدية للمراكز أطلق عددًا من الخدمات التوعوية الحديثة، والتقى الأعضاء والمترجمين المكلفين بالعمل في مراكز الرئاسة الميدانية التوعوية، ونقاط التوزيع في المشاعر المقدسة.
وحث العاملين على بذل قصارى جهدهم في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، واحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
وأكد "السند" أن بلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، قدمت كل الدعم والإمكانات في سبيل راحة الحجاج والمعتمرين والزوار؛ ليؤدوا مناسكهم بأمن واطمئنان.
كما أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند خدمة المرشد التوعوي الرقمي، ضمن منظومة الخدمات التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هــ.
وتوفر الخدمة محتوى توعويًّا تفاعليًّا، يقدم المواد والرسائل التوعوية بشكل آلي مباشر، يثري تجربة الحاج والمعتمر والزائر دون تدخل بشري؛ إذ زُودت الخدمة بمحتوى توعوي شامل لمناسك الحج بـ 15 لغة. وتتوافر الخدمة في منصة الحج والعمرة والزيارة التابعة للرئاسة العامة.
ونوه بالخدمات الكبيرة والتطور النوعي الذي يشهده موسم الحج كل عام بإشراف ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والتطور الكبير الذي تشهده منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.