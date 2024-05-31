"السند" يتفقد المراكز الميدانية التوعوية في مكة المكرمة ويقف على استعدادات المشاركة في الحج

ونوه بالخدمات الكبيرة والتطور النوعي الذي يشهده موسم الحج كل عام بإشراف ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والتطور الكبير الذي تشهده منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.