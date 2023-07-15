"تركستاني": زيارة "كيشيدا" للمملكة غدًا ستشهد اتفاقيات والرفع من مستوى التشاور السياسي بين البلدين

وأضاف: عند الحديث أولاً عن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، حيث تمكنت السفارة بفضل الله تعالى من رفع مستوى التشاور السياسي إلى مستوى وكلاء وزارة الخارجية في البلدين وفعلاً تم عقد أكثر من اجتماع وكان يمثل الطرف السعودي الدكتور نزار مدني حفظه الله الذي شجعني دومًا لكي استمر في رفع هذه العلاقات السياسية والمشاورات في كثير من المجالات التي تتعلق بالشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من دول الشرق.