"الراجحي": خُطَطنا للتحول شكّلت رقمنة خدمات الوزارة بالكامل ووصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة

وأضاف الراجحي في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أننا وصلنا اليوم إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدماتنا.