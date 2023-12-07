"الراجحي": خُطَطنا للتحول شكّلت رقمنة خدمات الوزارة بالكامل ووصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة

أكد وزير "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" أحمد الراجحي أن أحد المسارات التي عملت عليها الوزارة للتحول الرقمي، هو أن تكون خدمات الوزارة رقمية بالكامل.
وأضاف الراجحي في كلمته في الجلسة الحوارية "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أننا وصلنا اليوم إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدماتنا.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان "تنمية مستدامة" ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".