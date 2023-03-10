مجموعة stc تختتم مشاركتها في مؤتمر الشرق الأوسط للسعات في دبي 2023

كما ووقعت شركة center3 التابعة للمجموعة عدداً من الاتفاقيات، منها اتفاقية شراكة مع Neutrality.One لبناء نقطة تواجد في جدة بهدف دعم التوسع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير خدمات الاستضافة والبيانات لنقطة تواجد العملاء المحليين والدوليين (PoP) في جدة، واتفاقية شراكة مع شركة Kaopu Cloud إلى دعم توسع خدماتها السحابية في المملكة من خلال خدمات الاستضافة والبيانات والتي ستمكنها من تقديم خدمات سحابية متطورة لتحسين أداء التطبيقات الاستهلاكية، كما تهدف إلى زيادة توطين المحتوى مما يرسخ مكانة المملكة كمحور رقمي رائد في المنطقة.