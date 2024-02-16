نظرًا للتقلبات الجوية.. "الهلال الأحمر" بالرياض يرفع مستوى جاهزية الفِرق الإسعافية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مستوى جاهزية الفِرق الإسعافية العاملة، مع إمكانية استدعاء الفِرق الإسعافية الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسبًا لأي طارئ، والتأكد من تزودها بالوقود والتجهيزات الضرورية كافة، تجاوبًا مع تحذيرات الجهات المختصة؛ وذلك نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الرياض.