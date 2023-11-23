النيابة العامة تُحذّر من مزاولة مهنة التقييم دون ترخيص

وقالت في بيان لها: مَن لم يتّبع الإجراءات اللازمة للتجديد، يعاقبْ، وفق نظام المُقيّمين المعتمدين، بالسجن مدّة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى "200" ألف ريال، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجل المُقيّمين المعتمدين، وإلغاء الترخيص.