باحث تاريخي: 6 قرون من هندسة مدينة الدرعية.. وما زالت تسطع بسماء العالمية في يوم التأسيس

وأشار "الأسمري" إلى أن المرحلة لم تتوقف رغم الظروف والتغيرات اللاحقة لتتمدد للطور الثاني ما بين 1240هـ الموافق 1824٤م حتى 1309هـ الموافق 1891م والتي كانت الرياض عاصمة للدولة السعودية الثانية على يد مؤسسها الإمام تركي بن عبدالله ثم أعاد الملك عبدالعزيز بناء الدولة الجديدة باستعادة الرياض عام 1319هـ الموافق 1902م ويوحد شتات البلاد في ثلاثة عقود ويوطن البوادي في عمل اجتماعي جبار أدهش العالم بجانب النهضة الحضارية المختلفة تحت حكم المملكة العربية السعودية عام 1351هـ الموافق 1932م لتنهض بلادنا في عهود ملوكنا حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي العهد الأمين محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، لتسطع في سماء الإبداع في شتى المجالات برؤية 2030 وتكون تاج السلام والإغاثة العالمية في أكبر مثال حي في البلاد المنكوبة في كل مكان.