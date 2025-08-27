الدفاع المدني يُحذّر: أمطار رعدية مستمرة على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الاثنين المقبل، وفقًا للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وأكدت المديرية على أهمية تجنب أماكن تجمع السيول ومجاري الأودية وعدم السباحة فيها، والبقاء في أماكن آمنة، مع الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الرسمية التي تُبث عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وستتأثر منطقة مكة المكرمة –بما فيها العاصمة المقدسة والطائف والليث والجموم والقنفذة– بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، إلى جانب رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.
كما يُتوقّع أن تشهد منطقة الرياض –وتحديدًا السليل ووادي الدواسر وعفيف والدوادمي والغاط والزلفي والمجمعة– أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة.
أما مناطق جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، ونجران، فستكون تحت تأثير أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية.
وشدّدت المديرية على أن هذه الأجواء تستدعي أقصى درجات الحذر، مجددة دعوتها إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية حفاظًا على السلامة العامة.