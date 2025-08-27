الدفاع المدني يُحذّر: أمطار رعدية مستمرة على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين

أما مناطق جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، ونجران، فستكون تحت تأثير أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية.