نائب أمير الشرقية يستقبل المشرف العام على جمعية البر

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، المشرف العام على الجمعية إبراهيم الجميح، يرافقه أمين عام الجمعية الدكتور يوسف الراشد بمناسبة تعيينه.