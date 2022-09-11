نائب أمير الشرقية يستقبل المشرف العام على جمعية البر

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، المشرف العام على الجمعية إبراهيم الجميح، يرافقه أمين عام الجمعية الدكتور يوسف الراشد بمناسبة تعيينه.
وهنأ نائب أمير المنطقة الشرقية الدكتور "الراشد" بهذه المناسبة متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مؤكداً أهمية تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين، والحرص على الوصول للمستحقين والأسر الأشد حاجة.
ورفع "الجميح" الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة على دعمه للجمعية ومتابعته لأعمالها، وما تقدمه من خدمات للمستفيدين.