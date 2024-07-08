أمير تبوك يستقبل المواطن "العقبي" المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن مرزوق بن إبراهيم العقبي وأبنائه، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.
وثمّن أمير منطقة تبوك هذه المبادرة النبيلة، مشيراً إلى أن ما قام به المواطن "العقبي" من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.
وقال في حديثه للمواطن "العقبي": "أهنئك على ما قمت به من عمل عظيم كسبت به العلم الغانم في الدنيا، وإن شاء الله ما قمت به تلقاه عند ربك في الآخرة بإذن الله، وعملك النبيل الذي قمت به أنا أفخر وأفاخر به والجميع من أهالي المنطقة يفتخرون به وأنت خير مثال للمواطن السعودي".
ونقل أمير المنطقة اعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للمواطن مرزوق العقبي وأسرته بهذا العمل النبيل .
من جانبه، أعرب المواطن مرزوق العقبي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة والرعاية الكريمة منه واهتمامه المستمر بأهالي المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصاً لوجه الكريم.