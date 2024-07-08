أمير تبوك يستقبل المواطن "العقبي" المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

وقال في حديثه للمواطن "العقبي": "أهنئك على ما قمت به من عمل عظيم كسبت به العلم الغانم في الدنيا، وإن شاء الله ما قمت به تلقاه عند ربك في الآخرة بإذن الله، وعملك النبيل الذي قمت به أنا أفخر وأفاخر به والجميع من أهالي المنطقة يفتخرون به وأنت خير مثال للمواطن السعودي".