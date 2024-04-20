بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.. منتدى المياه السعودي يناقش تحديات وقضايا المياه

وأوضحت الوزارة، أن المنتدى، يشهد إقامة (9) ورش عمل، تتناول البدء في استخدام نمذجة المياه الجوفية، والمحافظة على المياه، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في شركة المياه الوطنية، والأساليب المبتكرة لتعزيز كفاءة الري والاستدامة الزراعية، إلى جانب أهمية الابتكار وتحديات الاستثمار في التقنيات الناشئة، وسلامة المياه، وخفض التكاليف في مشاريع التحلية والمعالجة، ودور المنظمات الإنمائية في تحقيق استدامة المياه، فضلًا عن آخر المستجدات حول المياه غير المسحوبة والتي لا تدر إيرادات.